الصحة والسلامة: فرض الحظر سيكون من السادسة مساءً لغاية الخامسة صباحاً

اعلنت لجنة الصحة والسلامة الوطنية، السبت، أن فرض حظر التجوال سيكون من السادسة مساءً لغاية الخامسة صباحاً. وقال الفريق الاعلامي للصحة والسلامة الوطنية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم الاستمرار بتطبيق الاجراءات والتوقيتات بحظر التجوال المتبعة خلال الاسبوع الماضي". وأضاف أن "فرض حظر التجوال سيكون من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة الخامسة صباحا".

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