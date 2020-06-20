قيادات حزبية: زيارة السيسي للمنطقة الغربية لردع من "يراوده شيطانه"

قال رؤساء أحزاب وبرلمانيون مصريون إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفقده المنطقة الغربية العسكرية، "رسالة صريحة وواضحة بإعلان جاهزية القوات المسلحة لردع كل عدو، وحماية البلاد ومقدراتها.



وأكد الرئيس السيسي، خلال تفقده، السبت، الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، أن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر.

وقال الرئيس السيسي، إن جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف، خلال زيارته للقوات، التي رافقه فيها، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة: كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة.

أعلى درجات الجاهزية

اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أشاد بالرسائل التي حرصت الدولة المصرية على أن تُبعث بها اليوم من المنطقة الغربية العسكرية، والتي تؤكد أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لحماية أرض الوطن ومقدرات شعبه ومجابهة التحديات بكل ما أوتيت من قوة.

وقال عقيل، في بيان حصلت "العين الاخبارية" على نسخة منه، إن من يقرأ التاريخ، سيعي تمامًا، أن "مصر دولة قوية بشعبها وكبيرة بجيشها القادر على ردع من تسول له نفسه المساس بحقوقها التاريخية أو سيادتها، وما من تحدي إلا وخرجت منه البلاد وهي أكثر قوة وبأسًا" .





وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على أن الشعب المصري وبرلمانه يقف داعمًا ومساندًا لكل إجراء تتخذه الدولة المصرية في سبيل مجابهة التحديات والمخاطر، واتخاذ ما تراه لازمًا للحفاظ على الأمن القومي.

دحر العدو

ومن جهته، قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار في بيان رسمى حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه إن زيارة الرئيس السيسي، وتفقد المنطقة الغربية العسكرية في التوقيت الحالي تعد" رسالة صريحة إلى القاصي والداني بإستعداد وقدرة مصر وجيشها على حماية البلاد ومقدراتها وإرساء استقرارها".

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وثمن حزب المصريين الأحرار جهود على كافة المستويات والاصعده الداخلية والخارجية ومتابعة وتحفيز رجال القوات المسلحة البواسل بالزيارات الدائمة وآخرها تفقد المنطقة الغربية العسكرية.





وأضاف خليل إن كلمة الرئيس المصري اليوم، خلال تفقد القوات المسلحة والاطمئنان على كفاءة وجاهزية القوات لكافة المهام القتالية وغيرها "دليلا دامغًا بأن أصحاب العقيدة ودرع الوطن متأهبون لدحر كل عدو يراوده شيطانه الاقتراب أو محاولة المساس بالبلاد".

وشدد خليل على ضرورة الأصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والدعم الجماهيري والحزبي، بعيدًا دون النظر للمصالح الضيقة والمطامع الشخصية، على الجميع مساندة كافة قرارات ومسار الرئيس الأصيل الذي يبذل كل غالِ ونفيس لخدمة البلاد.

الوطن يعيش مرحلة حرجة

كما أشاد المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن صاحب الأكثرية النيابية بالبرلمان بحديث الرئيس السيسي اليوم في المنطقة الغربية العسكرية عن ليبيا، مؤكدا أنه "يحمل رسالة ردع للسلطان العثماني (رجب طيب أردوغان)، ويحفظ الأمن القومي المصري".

واكد "هلال" في بيان له، حصلت العين الاخبارية على نسخة منه أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة أي تهديات للأمن القومي، مؤكدا أن الشعب يعيش حالة اصطفاف وطني خلف قيادته السياسية ويفوضه في اتخاذ ما يلزم لمواجهة تلك التحديات، مردفا :"مصر لها كامل الحق في الدفاع عن حدودها ومنع تسلل اي ميليشيات إرهابية إليها".





وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن الوطن يعيش مرحلة حرجه في تاريخه في ظل أطماع أردوغان في النفط الليبي، وامتلاكه للعديد من الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وكذلك تعنت أثيوبيا ومحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع على مصر.

ولفت هلال إلى أن الشعب المصري يثق في القوات المسلحة وجاهزيتها للدفاع عن الأمن القومي المصري، سواء في الغرب من ناحية ليبيا أو في أزمة سد النهضة، مؤكدا أن القوات المسلحة هي العمود الفقري لمصر وصمام أمان الدولة المصرية.