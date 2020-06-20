إصابة 6 من منظمي تجمع انتخابي لترامب بكورونا

كشف فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إصابة 6 من منظمي التجمع الانتخابي في أوكلاهاما، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



وجاء الإعلان قبل ساعات من بدء فعاليات المؤتمر الانتخابي الحاشد للرئيس الأمريكي في قاعة مغلقة، حيث قال تيم مورتاو مسؤول الإعلام في حملة إعادة انتخاب ترامب: "تبين أن 6 من فريق المنظمين مصابون بعد إجراء مئات الفحوص وتم فورا اتخاذ تدابير حجر صحي".

وأوضح أن "أيا من الموظفين المصابين أو من خالطوهم مباشرة سيكون حاضرا في التجمع (مساء السبت) أو إلى جانب مشاركين أو نواب".

ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، اجتماعا حاشدا في منطقة تولسا بولاية أوكلاهاما، في أول تجمع حاشد لحملته الانتخابية منذ أشهر، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وأثار الاجتماع الحاشد مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، حيث سيقام داخل ساحة تتسع لـ19 ألف شخص، وتتزايد مخاطر الإصابة مع عدم إجبار الحضور على ارتداء الاقنعة.

وأثار الاجتماع الحاشد مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، حيث سيقام داخل ساحة تتسع لـ19 ألف شخص، وتتزايد مخاطر الإصابة مع عدم إجبار الحضور على ارتداء الاقنعة.

وأصدرت الحملة الانتخابية الخاصة بترامب بيانا غير عاديا، يبلغ المشاركين بأن "يتوقعوا جميع المخاطر المتعلقة بالإصابة بمرض كوفيد-19".