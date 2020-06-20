حميدتي: زيارتي لإثيوبيا ناجحة وناقشت مع آبي أحمد قضايا مهمة

وصف نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" زيارته لإثيوبيا بأنها ناجحة، مشيرا إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة بينها الحدود، وسد النهضة.



وقال "حميدتي"، إن زيارتي لجمهورية إثيوبيا كانت مثمرة، حيث ناقشت العديد من القضايا الهامة التي تهم البلدين مع رئيس الوزراء آبي أحمد، من بينها الحدود وسد النهضة، بجانب ملفا السلام في السودان، وجنوب السودان، بجانب قضية أبيي المتنازع عليها.

وأضاف حميدتي في تصريحات صحفية، السبت، أن الزيارة كانت ناجحة وفرصة جيدة للوقوف على التجارب العظيمة لإثيوبيا في مجالات البنى التحتية، والطرق، والسكك الحديدية، فضلا عن المدن الصناعية والزراعية والتقنية.

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وأشار إلى أنه بحث أيضا مع رئيس الوزراء مشروع خط سكة حديد يربط بين جيبوتي وبورتسودان والخرطوم لتكملة الربط مع إثيوبيا.

وحث النائب الأول رجال الأعمال السودانيين على الاستفادة من تجربة إثيوبيا في مجالات التجارة والاقتصاد.

وعاد محمد حمدان دقلو إلى الخرطوم السبت، بعد زيارة رسمية إلى أديس أبابا استغرقت ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.