- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تشيد بسخاء ملك المغرب في مواجهة فيروس كورونا بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أشادت منظمة الصحة العالمية بالمساعدات الطبية التي أرسلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لعدد من الدول الأفريقية في ظل تفشي جائحة كورونا.
وقالت المنظمة في مذكرة وجهتها إلى بعثة المملكة المغربية في جنيف: "سخاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتمثل في إرسال مساعدات طبية إلى مجموعة من الدول في المنطقة الأفريقية، بقصد دعم جهودها في محاربة كوفيد-19، يشكل مظهرا أصيلا وملموسا للتضامن الإقليمي، المندرج في إطار التضامن العالمي الذي تدعو إليه منظمة الصحة العالمية".
وعبرت المنظمة عن "عميق امتنانها" للملك محمد السادس على هذه المبادرة الكريمة، معلقة بالقول: "نحتاج في سياق التصدي العالمي لهذا التهديد المشترك إلى بعضنا البعض".
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية المغربية، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، تم الشروع في إرسال مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، دون تحديد أجندة الإرسال وترتيب الدول.
وشملت المساعدات ما مجموعه 8 ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من الأزيتروميسين.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تشيد بسخاء ملك المغرب في مواجهة فيروس كورونا بأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.