منظمة الصحة العالمية تشيد بسخاء ملك المغرب في مواجهة فيروس كورونا بأفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشادت منظمة الصحة العالمية بالمساعدات الطبية التي أرسلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لعدد من الدول الأفريقية في ظل تفشي جائحة كورونا.



وقالت المنظمة في مذكرة وجهتها إلى بعثة المملكة المغربية في جنيف: "سخاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتمثل في إرسال مساعدات طبية إلى مجموعة من الدول في المنطقة الأفريقية، بقصد دعم جهودها في محاربة كوفيد-19، يشكل مظهرا أصيلا وملموسا للتضامن الإقليمي، المندرج في إطار التضامن العالمي الذي تدعو إليه منظمة الصحة العالمية".

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وعبرت المنظمة عن "عميق امتنانها" للملك محمد السادس على هذه المبادرة الكريمة، معلقة بالقول: "نحتاج في سياق التصدي العالمي لهذا التهديد المشترك إلى بعضنا البعض".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية المغربية، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، تم الشروع في إرسال مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، دون تحديد أجندة الإرسال وترتيب الدول.

وشملت المساعدات ما مجموعه 8 ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من الأزيتروميسين.