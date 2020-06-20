شاهد.. تظاهرة حاشدة في سرت الليبية رفضاً للعدوان التركي على بلادهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت مدينة سرت الليبية تظاهرة حاشدة شارك فيها المئات من أبناء المدينة، لرفض العدوان التركي على بلادهم.



ورفع المشاركون في المظاهرة اللافتات المنددة بالغزو التركي والتهديدات المستمرة بإجتياح المدينة بالاف المرتزقة القادمين من سوريا والميليشيا التابعة لحكومة فايز السراج .. مرددين الشعارات المعبرة عن تأييدهم ودعمهم للمبادرة المصرية بشأن حل الأزمة الليبية وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وسجلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا نزوح نحو ألف ليبي من مدينة سرت وضواحيها خشية القصف العشوائي والهجمات العشوائية الممنهجة التي تطال المدنيين من قبل المليشيات والمرتزقة السوريين المدعومة بطيران وبوارج تركية.

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وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد أن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة.

وفي رسالة شديدة اللهجة قال السيسي: "سرت والجفرة خط أحمر"، مؤكدا أن جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا.

ومن المقرر وفق ما هو معلن أن تخرج تظاهرات في العديد من المدن الليبية الأحد بعد صلاة العصر من بينها بنغازي والبيضاء ودرنة وطبرق والمرج وإجدابيا، وجميعها من مدن الشرق الليبي.

كما خرج عدد من نشطاء المجتمع المدني في عدد من المدن وعلى رأسها طبرق، السبت، وقرؤوا بيانات ترحيب بالرؤية المصرية للحل في ليبيا، والتصدي للإرهاب والغزو التركي