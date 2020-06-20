شاهد.. تسريب يكشف مؤامرة الإخواني حاكم المطيري مع القذافي لنشر الفوضى بالخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

بث المعارض القطري خالد الهيل، اليوم السبت فيديو لمكالمة هاتفية مسجلة بين زعيم ليبيا السابق معمر القذافي و"أمين عام حزب الأمة الإسلامي" الغير معترف به المتطرف حاكم المطيري.

وبحث الطرفان في التسجيل المسرب كيفية نشر الفوضى بالخليج خاصة في السعودية عبر توظيف شبان متطرفين وتشكيل جناح سري لتنظيم الإخوان الإرهابي للعمل بالتعاون مع أطراف معادية لبث العنف والمشاكل في المملكة والخليج.

ويطلب القذافي من المطيري في التسجيل المسرب، باستغلال الوضع القائم في العراق لنشر العنف في الكويت والبحرين والسعودية، داعيه إلى البقاء في الواجهة الديمقراطية، والعمل سراً مع شبان عراقيين وقبيلة مطير، ويطلب القذافي أيضاً من المطيري استخدام ورقة الشيعة لبث العنف في المملكة بزعم أنها تكفرهم.

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كما عرف المطيري خلال الحرب السورية، فكان من أكثر الشخصيات اللاعبة في تشكيل الفصائل السورية المتطرفة بتمويل من قطر، وتؤكد المصادر أن المطيري ولفترة وجيزة من الزمن كان موجهاً للأزمة السورية عبر فصائل الشمال السوري.

وأكدت المصادر المطلعة أن المطيري، كان يأتي إلى سوريا ويحمل ملايين الدولارات، وكان يستهدف الفصائل المتطرفة بزعم أنها "فصائل جهادية"، بل كان يميز بين مخيم للاجئين وآخر، ففي حين كان يدعم المخيمات المقربة من أحرار الشام كان يتجاهل المخيمات الأخرى للاجئين التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. وتؤكد المصادر التي التقت المطيري في أكثر من مرة وهو يتجول في الشمال السوري في الفترة ما بين العام 2012-2013 أن المطيري كان يمنع تمويل أي فصيل يحمل أعلام الثورة السورية، ويستهدف فقط الرايات السود.

وخلال المكالمة يؤكد المتحدثان، بأن الفوضى تهدف لخلق الديمقراطية في الخليج، زاعمين أن تنظيم الإخوان هو حزب ثوري ديمقراطي إصلاحي.

ويعرف حاكم المطيري بتبنيه الفكر التكفيري، ويعيش حالياً في تركيا تحت حماية تنظيم الإخوان الإرهابي، ويساهم بنشر أفكاره الداعية للجهاد عبر منصة يوتيوبية وإلقاء المحاضرات والندوات هناك.