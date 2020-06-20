شكرا لقرائتكم خبر عن غدا أول اجتماع لمجلس نقابة المحامين لتشكيل هيئة المكتب بعد 91 يوما على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رجائى عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مجلس النقابة لعقد أول اجتماع له، فى تمام الساعة الثالثة من عصر غدا الأحد، لتشكيل هيئة مكتب المجلس.

من جانبه، قال عمر هريدى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النقابة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا قبل انعقاد أول اجتماع للمجلس والمقرر عقده غدا الأحد لتشكيل هيئة المكتب، مضيفا:"اتخذنا جميع الإجراءات وتم التباعد بين الكراسى وتوسيع المسافات وجارى تعقيم غرفة الاجتماعات واتباع الإرشادات وتم التنبيه على الحضور بالكمامات ".

Advertisements

وأضاف عمر هريدى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم توجيه الدعوة بموجب تليغرافات تم إرسالها لجميع الأعضاء على محل إقامتهم المسجل لدى النقابة العامة.

يذكر أنه منذ إجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين التى أجريت فى مارس الماضى على منصب النقيب و اعضاء مجلس النقابة، وإعلان النتيجة فى 18 مارس الماضى بعد ثلاثة أيام من الانتخابات و بعد معركة شرسة، إلا أنه لم يتم حتى الآن انعقاد أول اجتماع للمجلس لتشكيل هيئة المكتب ، حيث كشف عدد من أعضاء المجلس عن وجود معركة اشرس من المعركة التى شهدتها الانتخابات و هى معركة تشكيل هيئة المكتب و التى تسببت فى تاخر انعقاد اول اجتماع للمجلس.