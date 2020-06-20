شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. عقوبة عدم استخدام الكمامة تصل لـ5 آلاف جنيه بقانون الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

عقوبة عدم استخدام الكمامة تصل لـ5 آلاف جنيه بقانون الأمراض المعدية

حسم مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ووافق عليه نهائيا، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، وتوفير المظلة التشريعية لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.

وتتمثل أهداف وأبرز تعديلات القانون، في التالي:

1 - يخول الجهات المعنية باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية ومنها كورونا.

2 - يستهدف تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

3- يجيز الإلزام باستخدام الكمامات والمستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن لمنع انتشار العدوى

4 - يقضي بالحبس وغرامة 5 إلى 10 آلاف جنيه لكل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن

5 - غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ضد من يمتنع عن استخدام الكمامات والمستلزمات الوقائية.

تنسيقية شباب الأحزاب تسلم مستلزمات طبية لمديريتى الصحة بالشرقية والغربية التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة حزب الغد والوفد بلقاء الدكتورهشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية وبحضور كل من مدير إدارة الصيدلة ومدير الطب العلاجي، و قاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية، يأتى ذلك فى إطار نشاط مبادرة الوعى أمان التى أطلقتها التنسيقية لدعم المراكز الصحية و المستشفيات، واشتملت المستلزمات على:1100 كمامه طبية، 23 ترمومتر طبي، 600 جوانتي لاتكس، 5 جراكن كحول 72٪؜ سعة 5 لتر، 2000 ورقة إرشادات مطبوعة، 24 واقي طبي للوجه تم تسليم جزء منها الي مديرية الصحة بالشرقية. Advertisements

نواب: إحالة مصر قضية سد النهضة لمجلس الأمن يعكس حرصها على الدفاع عن حقوقها

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن إحالة مصر قضية سد النهضة الإثيوبي لمجلس الأمن، وتقديم طلب للتأكيد على أهمية مواصلة المفاوضات، يعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها على الاستمرار في طريق المفاوضات السلمية، والسعي للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق التراضي بين كل الأطراف.