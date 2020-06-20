شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل مورجان: المصريون فى الداخل والخارج يدعمون قرارات السيسى للحفاظ على الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الاعلامي الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات الاستراتيجية والسياسية، بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده جاهزية المنطقة العسكرية الغربية، وقال مورجان "باعتباري أحد أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن تأييدي وتضامني الكامل مع السياسة التي يتبعها الرئيس السيسي التي تتحلي بالصبر وضبط النفس وكامل الاستعداد لاي اجراء اضطراري في التوقيت نفسه أبان الاضطرار إلى اللجوء لحلول قاسيه".

وأعرب مورجان عن امتنانه للروح المعنوية العالية للجنود والمقاتلين الابطال افراد الجيش المصري في حب الدفاع عن الأرض، وعن الأمن القومي المصري مهما تكلف الثمن، وقال أن هذه الروح انتقلت من القائد الأعلي للقوات المسلحة إلى أبناءه من قادة وضباط وجنوب.

وأكد مورجان ثقته الكاملة في قدرة القيادة السياسية على اتخاذ قرارات هامة وحكيمة في أصعب الظروف، لافتاً إلى أن كل الوطنيين المصريين سواء في الداخل او الخارج يدعمون هذه القرارات للحفاظ علي الامن القومي، سوءا من الجانب الغربي او الشرقي او من الجنوب او الشمال.

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