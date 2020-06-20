مايكل مورجان: المصريون فى الداخل والخارج يدعمون قرارات السيسى للحفاظ على الأمن القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الاعلامي الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات الاستراتيجية والسياسية، بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده جاهزية المنطقة العسكرية الغربية، وقال مورجان "باعتباري أحد أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن تأييدي وتضامني الكامل مع السياسة التي يتبعها الرئيس السيسي التي تتحلي بالصبر وضبط النفس وكامل الاستعداد لاي اجراء اضطراري في التوقيت نفسه أبان الاضطرار إلى اللجوء لحلول قاسيه".
وأعرب مورجان عن امتنانه للروح المعنوية العالية للجنود والمقاتلين الابطال افراد الجيش المصري في حب الدفاع عن الأرض، وعن الأمن القومي المصري مهما تكلف الثمن، وقال أن هذه الروح انتقلت من القائد الأعلي للقوات المسلحة إلى أبناءه من قادة وضباط وجنوب.
وأكد مورجان ثقته الكاملة في قدرة القيادة السياسية على اتخاذ قرارات هامة وحكيمة في أصعب الظروف، لافتاً إلى أن كل الوطنيين المصريين سواء في الداخل او الخارج يدعمون هذه القرارات للحفاظ علي الامن القومي، سوءا من الجانب الغربي او الشرقي او من الجنوب او الشمال.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية بضرورة الاستعداد لتنفيذ أي مهام داخل حدود البلاد أو خارجها إذا تطلب الأمر، مشيدا بالحالة القتالية والقدرات العالية التي أصبح يتمتع بها الجيش المصري الذي بات من أقوى جيوش المنطقة، وأكد خلال تفقده اليوم للوحدات القتالية بالمنطقة الغربية إن هناك الكثير من الأنشطة تتم لا أحد يعرف عنها شيء في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا، فهناك نحو 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات "الجوية والخاصة وحرس الحدود" وقوات كثيرة أخرى، مؤكداً أن الجيش المصري رشيد يحمي ولا يهدد، يُأمن ولا يعتدي على أحد، لافتا إلى أن هذه هي استراتيجية الجيش وعقيدته التي لا تتغير.
وقال الرئيس السيسي، "أنا سعيد جدا إني التقي بكم اليوم للاطمئنان من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية العالية للقوات المسلحة، فجزء كبير من القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو الجوية، موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام، والحقيقة ما رأيته حتى الآن أمر عظيم جدا ويعكس قدرتنا"، مضيفاً "أنا دائما أقول إن الجيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكن هو جيش رشيد جيش يحمي ولا يهدد، يؤمن ولا يعتدي، وهذه استراتيجيتنا، وهذه عقيدتنا وثوابتنا التي لا تتغير، وأنا على ثقة بأنكم لن تدخرون أي جهد وستقدمون كل التضحيات مثل ما يتم الآن في كثير من الأنشط".
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