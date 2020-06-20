تطبق غدا.. آلية عودة الموظفين السعوديين لمقرات العمل

السبت 20 يونيو 2020

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية،إنه بداية من غد الأحد سيتم رفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد عن 75% في جميع مدن ومحافظات المملكة.



وأكدت الوزارة السعودية،على استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 التي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) .

وأضافت الموارد البشرية" يستمر تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم مقسمة كالتالي: تبدأ المجموعة الأولى عملها ابتداء من الساعة 7:30 ص، والثانية العمل من الساعة 8:30 ص، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 ص ـ واستمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد ـ وأن تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بُعد.

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وشدد مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقارّ العمل في القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية .

وأعلنت السعودية السبت، عن رفع منع التجول بشكل كامل في المملكة، واستمرار تعليق العمرة والزيارة، واستمرار تعليق الرحلات الدولية، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وطبقت المملكة إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس آذار شملت منع التجول على مدار الساعة في معظم المدن والبلدات.

وفي مايو أيار، أعلنت عن خطة من ثلاث مراحل لتخفيف القيود على التنقل والسفر وصولا إلى رفع منع التجول بالكامل يوم 21 يونيو حزيران.