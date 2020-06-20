شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 7889 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:40 مساءً, 20 يونيو 2020 م المناطق _ موسكو سجلت السلطات الصحية الروسية 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة إصابة.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 8002 وذلك بعد رصد 161 حالة جديدة، مبينا أن إجمالي المتعافين من كوفيد-19 وصل إلى 334592 متعاف ٍ.

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