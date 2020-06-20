شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا بالمكسيك تتجاوز 170 ألفا و20 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 170 ألفا و 485 حالة صباح اليوم السبت، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج اليوم.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب كوفيد- 19 في المكسيك إلى 20394 حالة وفاة، في حين تعافى 126 ألفا و438 شخصا من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ومر حوالي 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.

وسجلت المكسيك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 5030 حالة إصابة بالفيروس و 647 حالة وفاة، فيما تعافي 4258 مريضا من الفيروس خلال ذات الفترة.