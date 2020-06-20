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262 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة في إيطاليا

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سجلت إيطاليا 262 حالة إصابة جديدة بفيروس ، اليوم السبت، مقارنة بـ 251 حالة سجلتها أمس الجمعة، حسب

هيئة الحماية المدنية في البلاد.

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ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 238 ألفا و275 شخصا منذ نهاية فبراير ' وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت .

كما سجلت البلاد 49 وفاة اليوم، مقابل 47 وفاة أمس، ليترفع الإجمالي إلى

34 ألفا و.

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