شكرا لقرائتكم خبر عن 262 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا 262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، مقارنة بـ 251 حالة سجلتها أمس الجمعة، حسب

هيئة الحماية المدنية في البلاد.

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ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 238 ألفا و275 شخصا منذ نهاية فبراير ' وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت .

كما سجلت البلاد 49 وفاة اليوم، مقابل 47 وفاة أمس، ليترفع الإجمالي إلى

34 ألفا و.