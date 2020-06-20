شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ...7 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1015 إصابة. وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لمصاب في مركز حدودي، وحالتين لسائقي شاحنات قادمَين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل14 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 703 حالات.

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