شكرا لقرائتكم خبر عن اندونيسيا : إعادة فتح أقدم حديقة حيوان في البلاد بعد 3 أشهر من الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أعادت السلطات في إندونيسيا فتح أبواب أقدم حديقة حيوان في البلاد اليوم السبت لكن مع السماح بدخول عدد محدود من الزائرين، وذلك بعد أن اضطرت لإغلاقها منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا

وتؤوي حديقة حيوان (راجونان)، التي يرجع تاريخ إنشائها في العاصمة جاكرتا إلى 156 عاما، أكثر من 2200 حيوان، بما فيها العديد من الأنواع المهددة بالانقراض في البلاد.

واتخذت الحديقة إجراءات احترازية لإعادة فتح أبوابها، بما في ذلك قصر عدد الزائرين اليومي على 1000 زائر فقط، ووضع علامات تساعد على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، إلى جانب احترام الإرشادات الصحية.

وقال المتحدث باسم الحديقة كيتوت ويدارسانا لرويترز "نطلب من الزائرين ارتداء الكمامات ولا نسمح للأمهات الحوامل أو للأطفال في سن التاسعة أو دون ذلك أو لكبار السن بالدخول".

وعبر الزائرون عن سعادتهم بإعادة فتح الحديقة، وقالوا إنهم كانوا يخشون استمرار اغلاقها.

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وقال أحد الزائرين لرويترز "خلال (أزمة) كوفيد-19، لم يكن هناك دخل مالي للحديقة من الزوار، لذا أردت أن آتي وأقدم لها الدعم".

أما بودي هنري المقيم في جاكرتا، فقال إنه وزوجته شعرا بالأمان في حديقة الحيوان وهما في الهواء الطلق أكثر من الأماكن المغلقة المزدحمة ومراكز التسوق.

وتمتلك الحكومة المحلية حديقة حيوان (راجونان)، وقال ويدارسانا إن حيوانات الحديقة ظلت بصحة جيدة وكانت تتلقى الرعاية باستمرار خلال فترة الإغلاق.

وعلى العكس من ذلك، تواجه حدائق حيوان أصغر في البلاد صعوبات في إطعام حيواناتها خلال الجائحة. ففي أبريل نيسان، قالت رابطة حدائق الحيوان الإندونيسية إن معظم حدائق الحيوان في البلاد لا يمكنها أن تتحمل تكلفة إطعام حيواناتها.

وسجلت إندونيسيا 1226 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم السبت منها 180 في العاصمة جاكرتا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 45029 حالة إصابة.