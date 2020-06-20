شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات في ساحة الجمهورية بباريس احتجاجاً على العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

تجمع حشد في باريس السبت للاحتجاج على العنصرية ومزاعم عن عنف الشرطة مع السود وأبناء الأقليات العرقية. وبدأ مئات المتظاهرين التجمع في ساحة الجمهورية في باريس. وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها "العدالة لإبو" في إشارة لرجل أسود توفي في عملية للشرطة عام 2019. وتجري احتجاجات في أنحاء العالم على العنصرية ووحشية الشرطة في أعقاب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر اعتقاله في مدينة منيابوليس الشهر الماضي.

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