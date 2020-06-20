شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17865 حالة. وقالت الوزارة في بيان أن عدد الوفيات أرتفع إلى 954 حالة، وذلك بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

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