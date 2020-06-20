شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجل 896 إصابة جديدة بكورونا.. وتونس 10 حالات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت سلطنة عمان 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ليرتفع عدد الإصابات إلى 28566.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 391 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و505 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 128 حالة، مشيرةً إلى تماثل 14780 حالة للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا أرتفع إلى 1156 حالة، فيما تم تسجيل 1017 حالة شفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 50 حالة.