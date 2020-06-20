شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: تصاعد التوترات على الحدود مسؤولية الهند والان نبدء بالتفاصيل

ألقت الصين باللائمة مباشرة على الهند في تصاعد للتوترات على طول حدودهما المتنازع عليها التي أدت إلى وفاة 20 جنديا هنديا على الأقل وزعمت أحقيتها بموقع الحادث مجددا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في إيجاز صحفي في وقت متأخر من أمس الجمعة: "يقع واد جالوان في الجانب الصيني من خط السيطرة الفعلية.. وتقوم قوات الحدود الصينية بدوريات منتظمة هناك منذ سنوات كثيرة".

وفي الرواية الصينية الرسمية الأولى للأحداث، قال تشاو إنه منذ أبريل، تبني (القوات الهندية) بشكل أحادي عدة وجسور وغيرها من البنية التحتية" في المنطقة النائية.