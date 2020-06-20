شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) ليصل إجمالي الإصابات إلى 576952 إصابة. وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 8002 حالة وفاة بعد تسجيل 161 حالة وفاة جديدة، فيما أرتفع عدد حالات الشفاء إلى 334 ألف حالة بعد تسجيل 10186 حالة شفاء.

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