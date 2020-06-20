شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أطفال سوريين في حريق خيام بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الأردن اليوم السبت وفاة أربعة أطفال أشقاء سوريين إثر حريق نشب في ست خيام داخل إحدى المزارع على طريق المطار، حيث تعرضوا لحروق بالغة في الجسم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام قوله إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت صباح اليوم مع الحريق، حيث نتج عنه وفاة أربعة أطفال أشقاء تبلغ أعمارهم (10،8،3،1) أعوام إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم ويحملون الجنسية السورية.

وأوضح أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.