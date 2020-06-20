شكرا لقرائتكم خبر عن السودان .. 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 7 وفيات، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 118 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 8416 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 513 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 3204 حالة للشفاء .
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