شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في بريطانيا تتجاوز 300 ألف.. وإيطاليا 238 ألف والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد الحالات مو المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 303285، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، بتوقيت لندن، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 42546، فيما تعافى 1319 . وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في بريطانيا.
كما ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 238011، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 34561، فيما تعافى 181907 . وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.
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