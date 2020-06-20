اليوم .. كسوف حلقي للشمس

في السياسة 20 يونيو,2020 نسخة للطباعة

تشهد سماء السلطنة ومجموعة من دول العالم اليوم حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس والتي تعد من أندر الظواهر الفلكية وأبرزها، حيث إنه لن يتكرر مثل هذا النوع من الكسوف قبل 83 عامًا في سماء السلطنة، حيث تظهر الشمس مثل حلقة الخاتم لمدة 50 ثانية في مجموعة من المحافظات كمحافظة مسقط والداخلية وشمال الشرقية والظاهرة الواقعة في مسار الكسوف الحلقي، وستكسف الشمس بشكل جزئي في بقية محافظات السلطنة، حيث سيستمر الكسوف لمدة 3 ساعات و6 دقائق، يبدأ في الساعة 8:14 صباحًا وتبلغ ذروته في الساعة 9:38 صباحًا وينتهي في الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت مسقط.

وأوضح علي بن عامر الشيباني المشرف العام على مشروع الكسوف الحلقي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية: أن ظاهرة الكسوف الحلقي تثير فضول جميع فئات المجتمع، فهي فرصة مميزة لهم لرصد وتصوير المشهد المذهل لدخول القمر في قرص الشمس تاركًا منها حلقة نارية تحيط به، وأيضا هي فرصة للباحثين لدراسة الشمس من جانب علمي، حيث أقامت الجمعية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات عددًا من الأبحاث، منها دراسة تأثير الكسوف على الجاذبية الأرضية، وعلى الغلاف الجوي، وعلى ظاهرة المد والجزر، وتأثير الكسوف على إشارات الاتصالات والغلاف الأيوني.

وأضاف المشرف العام على مشروع الكسوف الحلقي: حرصت الجمعية على إقامة حملات توعوية وبرامج تثقيفية عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الظاهرة تستهدف فيها جميع فئات المجتمع، لتوعيتهم وتثقيفهم بجميع الجوانب المتعلقة بهذه الظاهرة، وضمان رصدهم للكسوف بالأدوات الآمنة والمخصصة لرصد الكسوف، إلى جانب بث مباشر لظاهرة الكسوف عبر القنوات الإلكترونية للجمعية بالتعاون مع دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ومرصد سمد الشأن الفلكي ومبادرة ناسا بالعربية، حيث قامت دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتفعيل مجموعة من اللجان الميدانية لتحري الأهلة وتوزيع عدد من المناظير الفلكية المزودة بمرشحات شمسية خاصة لرصد الشمس بشكل آمن في مواقع مسار الكسوف الحلقي، للقيام ببث صورة حية ومباشرة لمراحل ظاهرة الكسوف. وختم الشيباني حديثه: الاستعداد المجتمعي وبرامج وفعاليات مشروع الكسوف الحلقي 2020 والجهود المبذولة في المشروع سيكون لها أثر إيجابي جدا على المجتمع وستكون النتائج مجزية بشكل كبير بالرغم من الأوضاع الحالية لانتشار وباء كورونا، وتمكنا من القيام بمجموعة من البرامج والفعاليات عبر القنوات الإلكترونية بالتعاون مع شركائنا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الصحة ووزارة السياحة والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، الأمر الذي سيمكن الآلاف من مشاهدة ورصد الظاهرة من مختلف أرجاء البلاد.