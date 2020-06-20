محكمة أميركية تسمح بنشر كتاب بولتون وترامب يتوعد

واشنطن ـ وكالات: سمحت محكمة أميركية أمس بنشر كتاب لمستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض جون بولتون، رافضة الإنذار القضائي الذي طلب البيت الأبيض فيه منع إصدار الكتاب. وكان قاض فيدرالي أميركي أثار شكوكا الجمعة، حول محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف نشر كتاب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، حيث أشار إلى أن أجزاء منه بالفعل في حوزة الرأي العام. وقال القاضي رويس لامبرت إنه يبدو «أن الحصان أصبح خارج الحظيرة، كما اعتدنا أن نقول في تكساس». وطلب لامبرت من المحامين تقديم المزيد من المواد الخاصة بالقضية حتى يمكنه استيفاء دراستها، قبل أن يصدر حكمه. ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقتطفات طويلة من كتاب بولتون عن الصين وتم تقديم نسخ منها لوسائل الإعلام الامريكية، حيث نشرت مواد هامة خلال الأيام الماضية . وقال محامو مكتب المدعى العام الأميركى فى واشنطن إن الكتاب يحتوى على معلومات سرية وزعموا أيضا أن بولتون لم يمر ببروتوكولات السماح المناسبة لنشر مثل هذا الكتاب . وحذروا من أن السماح بنشر الكتاب يمكن أن يشكل سابقة سيئة مستقبلاً. من جانبه توعد الرئيس الأميركي مستشار الأمن القومي السابق قائلا إنه خرق القانون بنشر معلومات سرية في كتابه ويجب أن يتحمل مسؤولية ذلك، كي لا تتكرر حالات كهذه مرة أخرى.