كوريا الشمالية تستعد لإرسال منشورات مناهضة للجنوب

سيئول ـ رويترز: قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن بيونج يانج تستعد لإرسال منشورات دعائية عبر حدودها الجنوبية، منددة بالمنشقين وبكوريا الجنوبية، وذلك في أحدث رد على منشورات تصلها من الجنوب وسط تصاعد حدة التوتر بين البلدين. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الشعب الكوري الشمالي الغاضب في جميع الأنحاء «يمضي قدما بنشاط في الاستعدادات لبدء توزيع منشورات على نطاق واسع». وأضافت «كل فعل يجب أن يلقى رد فعل مناسبا، فلا يشعر بحجم الأذى إلا من ذاقه بنفسه». وتنحي كوريا الشمالية على المنشقين مسؤولية إطلاق منشورات تصلها عبر الحدود وهددت بإجراء عسكري، وفجرت يوم الثلاثاء مكتبا للاتصال بين الكوريتين لإظهار استيائها من المنشقين ومن كوريا الجنوبية لعدم منعهم من إطلاق المنشورات. وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، وهي الجهة المسؤولة عن الحوار بين الكوريتين، إن اعتزام كوريا الشمالية إرسال منشورات أمر «يدعو لبالغ الأسف» وحثتها على التخلي عن الفكرة فورا. ولا تزال الكوريتان في حالة حرب رسميا، إذ أن حربهما التي دارت رحاها من عام 1950 إلى عام 1953 انتهت دون معاهدة سلام.