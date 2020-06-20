بالوثيقة.. محافظ البصرة يطالب بالغاء قرار اعفاء اثيل عبد علي من مهام ادارة الموانئ

تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم محافظ البصرة اسعد العيداني تتضمن المطالبة بالغاء قرار اعفاء اثيل عبد علي سلمان من مهام ادارة الموانئ. ودعا العيداني الى اعادة سلمان الى منصبه وذلك لادارته الملف الامني بما يخدم المصلحة العامة.

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