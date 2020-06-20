مصدر: قوة عسكرية ترافق نائبين لإجبار مدير الموانئ على تقديم استقالته

أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام قوة عسكرية بمرافقة نائبين لإجبار مدير الموانئ في محافظة البصرة على تقديم استقالته. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة عسكرية رافقت النائبين عن كتلة سائرون في محافظة البصرة مظفر الفضل واسعد العبادي لإجبار مدير الموانئ على تقديم استقالته".



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