الحمامي: النقل تصر على تسمية فرحان محيسن مديرا للموانئ بمخالفة صريحة لتوجيهات الكاظمي

أكد النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي، السبت، أن وزارة النقل تصر على تسمية فرحان محيسن مديرا للموانئ بمخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الحمامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة النقل تصر على تسمية (فرحان محيسن) مديرا عاما للموانئ العراقية في مخالفة صريحة وواضحة لتوجيهات رئيس الوزراء المبلغة لكافة الوزارات بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٠".
وأضاف أنه "على الرغم من أن المرشح الجديد من خارج البصرة، ولم يسبق له العمل في الموانئ العراقية، إلا أن وزارة النقل اختارته بمحض ارادتها، وستتحمل نتائج وعقبات وهفوات قراراتها المخالفة لتوجيهات رئيس الوزراء، وسوف نقوم بتوجيه سؤال برلماني للوزير حول هذه المخالفة يوم الاحد القادم".
من جانبه، أفاد مصدر محلي بأن مئات المواطنين في البصرة يستعدون للخروج يوم غد بمظاهرة رافضة للمدير العام الذي فرضته وزارة النقل على الموانئ.
وأضاف أنه "على الرغم من أن المرشح الجديد من خارج البصرة، ولم يسبق له العمل في الموانئ العراقية، إلا أن وزارة النقل اختارته بمحض ارادتها، وستتحمل نتائج وعقبات وهفوات قراراتها المخالفة لتوجيهات رئيس الوزراء، وسوف نقوم بتوجيه سؤال برلماني للوزير حول هذه المخالفة يوم الاحد القادم".
من جانبه، أفاد مصدر محلي بأن مئات المواطنين في البصرة يستعدون للخروج يوم غد بمظاهرة رافضة للمدير العام الذي فرضته وزارة النقل على الموانئ.
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