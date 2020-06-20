أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في صفوف الجيش إلى 5626 فردا.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم السبت، أن هناك 1514 عسكريا مصابا بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة الروسية حتى اليوم.
وتم كذلك تسجيل إصابة 252 عسكريا وطالبا في الكليات العسكرية بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 243 شخصا من الكوادر المدنية في وزارة الدفاع.
وأشار البيان إلى تعافي 148 عسكريا من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5626 شخصا.
وتم كذلك تسجيل إصابة 252 عسكريا وطالبا في الكليات العسكرية بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 243 شخصا من الكوادر المدنية في وزارة الدفاع.
وأشار البيان إلى تعافي 148 عسكريا من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5626 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن اصابة 1514 عسكرياً روسياً بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.