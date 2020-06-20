تسجيل أكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا، اليوم السبت، أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.



وانخفض عدد الحالات النشطة بواقع 331 حالة ليبلغ 21212، مقابل 21543 يوم أمس. وذكرت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، ان "العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49 حالة وبلغ حتى الآن 34610، فيما بلغت الإصابات 238275 حالة، بعد توثيق 262 إصابة جديدة".وانخفض عدد الحالات النشطة بواقع 331 حالة ليبلغ 21212، مقابل 21543 يوم أمس. وتراجع عدد المصابين في أقسام العناية المركزة من 161 مريضا الخميس إلى 152 اليوم، كما ارتفعت حالات التعافي بين مرضى كورونا لتصل إلى 182453.



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