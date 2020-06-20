استهداف منزل مواطن برمانة يدوية شمالي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصاً مجهول الهوية ألقى، اليوم، رمانة يدوية على منزل احد المواطنين ضمن حي الجزائر بمنطقة الشعب".

وأضاف أن "استهداف المنزل أسفر عن أضرار مادية من دون اصابات بشرية".

