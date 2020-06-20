استهداف منزل مواطن برمانة يدوية شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، باستهداف منزل مواطن برمانة يدوية شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصاً مجهول الهوية ألقى، اليوم، رمانة يدوية على منزل احد المواطنين ضمن حي الجزائر بمنطقة الشعب".
وأضاف أن "استهداف المنزل أسفر عن أضرار مادية من دون اصابات بشرية".
وأضاف أن "استهداف المنزل أسفر عن أضرار مادية من دون اصابات بشرية".
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