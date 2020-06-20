صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا اليوم

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 1870 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 309 في الكرخ وشفاء 1006 من الوباء.



- الصالحية/ ١ اصابة

- التاجي/ ٤ اصابات

- الكاظمية/ ٢٥ اصابة

- الحرية/ ٣٦ اصابة

- چكوك/ ٣ اصابات

- المنصور/ ٦ اصابات

- الدورة/ ٢٩ اصابة

- الاعلام/ ٦ اصابات

- الغزالية/ ١٤ اصابة

- البياع/ ١٢ إصابة

- العامرية/ ٢ اصابة

- ابو غريب/ ٤ اصابات

- حي العامل/ ٢١ اصابة

- المحمودية/ ٢ اصابة

- الرحمانية/ ٦ اصابات

- الشالجية/ ١ اصابة

- شارع حيفا/ ٣ اصابات

- القادسية/ ٢ اصابة

- العلاوي/ ٨ اصابات

- حي الجهاد/ ١٨ اصابة

- الشرطة الرابعة/ ١ اصابة

- المعالف/ ١ اصابة

- الرضوانية/ ٢ اصابة

- الكرخ/ ١٢ إصابة

- ابو دشير/ ١ اصابة

- السيدية/ ١٠ اصابات

- الطارمية/ ٣ اصابات

- اليوسفية/ ٣ اصابات

- الطوبجي/ ٤ اصابات

- الاسكان/ ١٤ اصابة

- حي الرشيد/ ١ اصابة

- حي العدل/ ١ اصابة

- العطيفية/ ١ اصابة

- سكنة جانب الرصافة/ ٣٤ اصابة - الشعلة/ ١٨ اصابة- الصالحية/ ١ اصابة- التاجي/ ٤ اصابات- الكاظمية/ ٢٥ اصابة- الحرية/ ٣٦ اصابة- چكوك/ ٣ اصابات- المنصور/ ٦ اصابات- الدورة/ ٢٩ اصابة- الاعلام/ ٦ اصابات- الغزالية/ ١٤ اصابة- البياع/ ١٢ إصابة- العامرية/ ٢ اصابة- ابو غريب/ ٤ اصابات- حي العامل/ ٢١ اصابة- المحمودية/ ٢ اصابة- الرحمانية/ ٦ اصابات- الشالجية/ ١ اصابة- شارع حيفا/ ٣ اصابات- القادسية/ ٢ اصابة- العلاوي/ ٨ اصابات- حي الجهاد/ ١٨ اصابة- الشرطة الرابعة/ ١ اصابة- المعالف/ ١ اصابة- الرضوانية/ ٢ اصابة- الكرخ/ ١٢ إصابة- ابو دشير/ ١ اصابة- السيدية/ ١٠ اصابات- الطارمية/ ٣ اصابات- اليوسفية/ ٣ اصابات- الطوبجي/ ٤ اصابات- الاسكان/ ١٤ اصابة- حي الرشيد/ ١ اصابة- حي العدل/ ١ اصابة- العطيفية/ ١ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ٣٤ اصابة الوفيات:

-وفاة/٥٥سنة/البياع/محلة٨١٧

- وفاة/٦٠سنة/قرية المكاسب/محلة٨٧١

- وفاة/٧٧سنة/الخضراء/محلة٦٣٣

- وفاة/٥٦سنة/البياع/محلة٨٥٥

- وفاة/٣٩سنة/الحرية/محلة٤٢٤

- وفاة/٦٩سنة/ الحرية/محلة٤٢٠

- وفاة/٧١سنة/حي الجهاد/محلة٨٩١

- وفاة/٥٢سنة/الراشدية/قرب ابو دارية

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