الكهرباء تعلن انفصال خط بسماية - جنوب بغداد بسبب عارض فني

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت،عن انفصال خط بسماية - جنوب بغداد بسبب عارض فني.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في الوقت الذي تتعامل فيه ملاكات وزارة الكهرباء مع المعدات وبالتالي إحتمالية حدوث عوارض فنية طارئة، تود الوزارة إعلام المواطنين، بأنه حدث يوم السبت ٢٠ حزيران ٢٠٢٠ الساعة السادسة و٤٤دقيقة مساءاً عارض فني أدى إلى إنفصال (خط بسماية - جنوب بغداد٤٠٠ ك ف) من الجهتين والذي أفقد المنظومة الكهربائية طاقة (٩٦٠)ميكاواط ".
وأضافت أن "انفصال الخط سيؤثر على ساعات تجهيز الكهرباء في العاصمة بغداد وواسط ومحافظات الفرات الأوسط والشمالية".
وبينت الوزارة، أن "الملاكات الهندسية والفنية استنفرت فوراً إلى مكان العارض بغية معالجته وإعادة الخط المذكور إلى الخدمة"، مهيبة بالمواطنين "ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للسيطرة على احمال المنظومة الكهربائية لحين معالجة العارض وإعادة الخط للعمل".
وأضافت أن "انفصال الخط سيؤثر على ساعات تجهيز الكهرباء في العاصمة بغداد وواسط ومحافظات الفرات الأوسط والشمالية".
وبينت الوزارة، أن "الملاكات الهندسية والفنية استنفرت فوراً إلى مكان العارض بغية معالجته وإعادة الخط المذكور إلى الخدمة"، مهيبة بالمواطنين "ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للسيطرة على احمال المنظومة الكهربائية لحين معالجة العارض وإعادة الخط للعمل".
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