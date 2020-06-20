صحيفة: محاولة اغتيال معارض إيراني في هولندا

أصيب معارض إيراني بجروح خطيرة، السبت، في هجوم بسكين بمدينة ليواردن شمالي هولندا، بحسب صحيفة هولندية محلية.

وقالت صحيفة ليواردن الهولندية، نقلا عن أفراد عائلة المعارض الإيراني صادق زارزا، إنه أصيب بجروح خطيرة في الهجوم.

وكان زارزا، فر من إيران في ثمانينات القرن الماضي، ويعمل حاليا بمجلس إدارة منظمة هولندية توجه انتقادات لحكومة طهران.

وأكدت شرطة المدينة الهولندية، إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عاما بطعنات أمس الجمعة، وقالت إنها ألقت القبض على مشتبه به بمسرح الحادث يبلغ من العمر 38 عاما ويعيش في روتردام، وهو إيراني الجنسية أيضاً.

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وكان الاتحاد الأوروبي وقع في يناير/ كانون الثاني 2019، عقوبات على إيران، بعدما قالت فرنسا والدنمارك وهولندا، إن طهران خططت لشن هجمات في أوروبا، تتضمن اغتيال إيرانيين يعيشون في هولندا عامي 2015 و2017.

و بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيسها، انطلق عصر اليوم السبت، مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بمشاركة واسعة النطاق، في لقاء يهدف إلى الحشد ضد إسقاط النظام وفضح تدخلاته وإرهابه بالشرق الأوسط.

عناوين عريضة وضعها المجلس لمؤتمره أبرزها إسقاط نظام ولاية الفقيه، وفضح تدخلاته في دول شرق أوسطية بينها سوريا ولبنان والعراق واليمن، فضلا عن تصديره فيروس كورونا للمنطقة.

وامتثالا للقيود الاحترازية التي اتخذتها دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا، ارتأى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يتخذ من باريس مقرا له، انعقاد المؤتمر عبر الإنترنت.