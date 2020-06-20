خبيران عسكريان: خطاب السيسي تأكيد على جاهزية الجيش المصري

قال خبيران عسكريان إن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "رسالة ردع واضحة ومباشرة لمن تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، أو المساس بمقدرات شعوب دول الجوار".



وأكد الرئيس السيسي، خلال تفقده، السبت، الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، أن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر.

وقال الرئيس السيسي، إن جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف، خلال زيارته للقوات، التي رافقه فيها، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة: كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة.

وتابع، أن مصر على تواصل مع دول المنطقة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي للتوصل لحل للأزمة الليبية، وإعلان القاهرة جاء متسقا مع الجهود الدولية لحل للأزمة.

رسالة ردع

اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية قال في حديث خاص لـ"الخليج 365" إن تصريحات الرئيس السيسي، في المنطقة الغربية، "رسالة ردع واضحة لمن تسول نفسه المساس بالأمن القومي المصري، أو المساس بمقدرات شعوب دول الجوار في مجالنا الحيوي".

وردا على تأكيد الرئيس السيسي أن تجاوز سرت خط أحمر، قال اللواء العمدة إن الاقتراب من سرت عبر ميليشات مدعومة من تركيا يحمل تعديا مباشرا على الحدود المصرية، وتدخلا سافرا في العمق الاستراتيحي الغربي للدولة، وهو ما يوجب التدخل المصري لحماية مصالحنا وأمننا القومي، وفقا القانون الدولي.

ونبه المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن "الشرعية الدولية باتت مع الحق المصري في التدخل وفقا لمواثيق الأمم المتحدة، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس، فضلا عن الشرعية التي حصلت عليها مصر من مجلس النواب الليبي الشرعي؛ لحماية الليبيين من أطماع تركيا.





وأكد في هذا الصدد أن تدخل مصري في ليبيا هو في الأساس "مطلب شعبي ليبي؛ للحفاظ على الاستقرار داخل ليبيا، فضلا عن حماية العمق الاستراتيجي الغربي لمصر".

يشار إلى أن الرئيس المصري أكد أن إرادة الشعب الليبي لن تخضع لجماعات مسلحة أو متطرفة، وتجاوز سرت-الجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لنا، لافتا إلى أن أي تدخل منا في ليبيا لن يكون إلا تحت راية القبائل الليبية.

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وشدد "العمدة" على أن تركيا تعمل على إزكاء وتأجيج الصراع في ليبيا عبر دعم الميلشيات المسلحة بالسلاح بهدف الاستحواذ على الثروات الليبية"

ومنذ أشهر، تقدم تركيا دعما عسكريا غير محدود لميليشيات حكومة الوفاق، وتنقل السلاح والمرتزقة إلى طرابلس في انتهاك واضح لقرار الأمم المتحدة الصادر في 2011 والقاضي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

رسالة بجاهزية القوات المصرية

ومن جهته، قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق في حديث لـ"الخليج 365" إن تصريحات الرئيس السيسي المباشرة والواضحة بشأن ليبيا جاءت بعد رفض حكومة الوفاق المدعومة من تركيا المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، واستنفاد جميع الطرق الدبلوماسية والسياسية للحل.

وكان الرئيس السيسي، أعلن مؤخرا التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا، لكن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج غير الدستورية رفضتها.

ولاقت المبادرة المصرية ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، خاصة أنها أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.





وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

ونبه "فرج" إلى أن تفقد الرئيس السيسي للقوة العسكرية في المنطقة العربية اليوم خلال ما يسمى بـ"تفتيش حرب"، هو "رسالة واضحة ومباشرة تعني أن القوات المصرية جاهزة للتحرك الفوري للقتال".

وأشار فرج إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد اليوم بدخول مدينة سرت وهو ما يحمل تهديد مباشر بالسيطرة على حقول النفط، وثروات الشعب الليبي، ما يعني البقاء طويلا في البلاد".

وأردف : "إذا تدخلت القوات التركية عسكريا في سرت، فمصر ستتدخل إذا طلب منها بقرار من الشعب والبرلمان الليبي باعتباره الجهة الشرعية".

وأكد اللواء فرج أن الرسالة الأبرز في تصريحات الرئيس السيسي اليوم أن أي تهديد مباشر للأمن القومي تلليبي هو تهديد للأمن القومي المصري.