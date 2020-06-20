سياسي عربي : وضع الإحتلال التركي لليبيا بعد كلمة السيسي سيختلف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الخبير في الشؤون السياسية الإستراتيجية، أمجد طه، ان وضع الإحتلال التركي لليبيا سيختلف بعد الكلمة التي القاها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي اليوم .



وقال "الإحتلال التركي في ليبيا..بعد كلمة السيسي سيكون وضعه مختلف عما كان" .. لافتاً غلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتف دولة في المغرب العربي يستجديتها للتهدئة .

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واضاف "وكذلك فعل نظام قطر..وقيل لهم الحل في القاهرة" .

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة بثّها التلفزيون المصري اليوم، أن تدخل مصر المباشر في ليبيا "بات تتوفر له الشرعية الدولية" وينطوي على أهداف.

وقال السيسي، أثناء تفقده وحدات الجيش المصري بالمنطقة العسكرية الغربية: "إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

وأوضح أن من أهداف هذا التدخل حماية الحدود الغربية للدولة ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، فضلاً عن إطلاق مفاوضات التسوية السياسية.