"الأخوة الإنسانية" تدعو لتحسين أوضاع اللاجئين في ظل كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى مضاعفة العمل لتحسين أوضاع اللاجئين، خاصة في ظل جائحة كورونا التي تهددهم أكثر من غيرهم.
وذكرت اللجنة في بيان لها، السبت، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، الذي يوافق 20 يونيو/حزيران من كل عام، أن نسبة اللاجئين تخطت 1% من إجمالي سكان العالم، يعيش معظمهم في ظروف صحية واجتماعية بالغة الصعوبة.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها العديد من المؤسسات والأشخاص والدول المضيفة لاحتواء وتخفيف معاناة اللاجئين، مشيدة بالإسهامات الكبيرة التي قدمها الكثير من اللاجئين في المجتمعات التي نزحوا إليها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها جهودهم التطوعية في التصدي لوباء كورونا.
وأكدت اللجنة أن الحل الدائم لمعاناة اللاجئين لن يكون إلا من خلال إنهاء أعمال العنف والصراعات والحروب والتمييز وكل الممارسات التي تدفع الملايين سنويًا لمغادرة أوطانهم.
وأشارت إلى أن إنهاء هذا العنف والصراع يحتاج إلى إرادة حقيقية وجادة في صنع السلام العالمي، والمزيد من العمل والتضامن بين كل أفراد الأسرة الإنسانية لكي يعود الجميع إلى ديارهم وأوطانهم وهم يتمتعون بكل حقوقهم في السلم والأمن والعيش الكريم.
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