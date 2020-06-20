كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تكتل "إحياء ليبيا": الرد المصري يسقط الأوهام العثمانية وأحلام أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس تكتل "إحياء ليبيا" الدكتور عارف النايض، اليوم السبت، بأن رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تُسقط أحلام الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان والأوهام العثمانية في ليبيا.

وقال النايض: إن "حديث الئريس السيسي من قاعدة سيدي براني بغرب القاهرة، أسقطت أوهام كل من ظن أن الحلم والصبر ضعفا وترددا والسعى إلى السلم تخاذلا، في إشارة إلى أحلام أردوغان في ليبيا".

وأوضح: أن "الرد المصرى جاء مدوياً على استعراضات عساكر العثمانية الجديدة فى وسط العاصمة الليبية طرابلس، وعلى مرتزقتهم الإرهابيين وعلى سماسرتهم الذين هرعوا لتسليم ثروات ليبيا المستقبلية للأترك".

كما أنه وصف رسائل الرئيس المصري بأنها "رسائل قلبية وصادقة وواضحة"، مؤكداً على أن "القبائل الليبية رحبت في كلمتها بحديث السيسي؛ حيث كان واف وشاف وكاف".

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وفي وقت سابق من اليوم، أكد السيسي، في كلمة ألقاها من قاعدة سيدي براني العسكرية، على استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي.

وقال الرئيس السيسي: إن "أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة"، لافتاً إلى أن "سرت والجفرة خط أحمر".

وأضاف: أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار".

وتابع: "كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة".