كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 11631 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء السبت، عن تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11631 في البلاد.

وسجلت وزارة الصحة 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 837، مشيرة إلى تماثل 128 مصابا بالفيروس للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 8324.