كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق يسجل ارتفاعا غير مسبوق في إصابات ووفيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 88 حالة وفاة و 1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 29 ألفا و222 حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 1013 حالة وفاة.

وأشات إلى فحص 10022 نموذجا في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 435214 نموذجا، كما سجلت 1006 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجموع المتعافين من المرض 13 ألفا و211 حالة.