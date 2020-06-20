كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الأردنية: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1015 حالة، لافتة إلى تسجيل 14 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة: أنه تم إجراء 6745 فحصاً مخبرياً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 325155 فحصاً.