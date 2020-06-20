كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تكشف عن فاتورة دعم الإرهاب بليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسارع تركيا الخطى لإحكام قبضتها على ليبيا، فبحسب وكالة الأنباء العالمية "رويترز" زار كبار مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة الليبية طرابلس هذا الأسبوع بينهم وزيري الخارجية والمالية، تحت مزاعم إعادة إعمار ليبيا لمناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية.

وعرضوا الأتراك إعادة بناء منشآت متهالكة وإرسال مستشارين للمساعدة في إعادة بناء المنظومة المصرفية، كما ستقوم شركة الكهرباء التركية "كارادينيز باور" باستخدام سفنها للتخفيف من حدة نقص الكهرباء في ليبيا بتكلفة إجمالية وصلت لـ16 مليار دولار أمريكي، نقلاً عن منصة "مداد نيوز".

هذا وأجهض الدعم التركي لحكومة السراج إنهاء الحرب في ليبيا، وأطال أمد الصراع المسلح وسيطرة الميليشيات على طرابلس، ما عطل كل جهود إعادة الإعمار الدولية لتتدخل تركيا بشركاتها وتحصد ثمار دعم الإرهاب إلى جانب النفط والغاز، الذي تسعى تركيا للتنقيب عليه داخل المياه الإقليمية الليبية والاستيلاء على مقدرات الشعب الليبي.