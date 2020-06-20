كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المملكة المتحدة تعلن تسجيل 128 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بالمملكة المتحدة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 128 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع حصيلة ضحايا الوباء في بريطانيا إلى 42589.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة إلى 303110.

وأجريت في بريطانيا أكثر من 230 ألف فحص لتشخيص الفيروس خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 7.712 مليون فحص.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.

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