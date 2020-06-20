الباكلوريا في ظل كورونا..100 قاعة مغطاة و145 مدرجا و1910 مدرسة

تستعد وزارة التربية الوطنية لتنظيم امتحانات الباكلوريا هذا العام باتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأعلن سعيد أمزازي، وزير التربية، الخميس 18 يونيو، أمام مجلس الحكومة، أن وزارته قامت بتعبئة 100 قاعة مغطاة و154 مدرجا و1910 مؤسسة تعليمية كمراكز امتحان للباكلوريا على مستوى الجهات، أي ما مجموعه 2155 مركزا للامتحان. وحسب صور نشرتها الوزارة لمراكز الامتحان، فقد جرى ضمان تباعد بين كل مرشح في المراكز. ومن جهة أخرى، سيتم تعقيم القاعات والممرات والمرافق الصحية وفضاءات الاشتغال، والعربات المخصصة لنقل وثائق الامتحانات، كما سيتم قياس درجة حرارة أعضاء فرق مراكز الطبع والاستنساخ وأعضاء كتابة مراكز الامتحان، يوميا قبل انطلاق العمليات. وسيتم إلزام المترشحين وكل المتدخلين في الامتحان بقواعد الوقاية، وبالإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الوباء.

36 ألفا و869 مرشحا من التعليم الخاص

بلغ مجموع المترشحين والمترشحات لدورة 2020 ما مجموعه، 441 ألفا و238، بزيادة طفيفة بـ 0,04 في المائة، مقارنة مع المرشحين في سنة 2019، الذين كان عددهم في حدود 441 ألفا و65. ويشكل المرشحون من التعليم العمومي نسبة 64 في المائة، أي 282 ألفا و48، وهو عدد يشكل تراجعا بناقص 5,3 مقارنة مع العام الماضي. أما مرشحو التعليم الخصوصي، فقد سجل عددهم ارتفاعا هذا العام بنسبة 7 في المائة، لينتقلوا من 34 ألفا و442 سنة 2019، إلى 36 ألفا و869. أما الأحرار، فارتفع عددهم بـ12,5 في المائة، لينتقل من 108 آلاف و767 سنة 2019، إلى 122 ألفا و321 هذا العام.

ارتفاع مرشحي الشعب العلمية

وبخصوص توزيع المرشحين، حسب الشعب، فإن 57 في المائة منهم سجلوا في الشعب العلمية والتقنية، مقابل 41 في المائة في المسالك الأدبية، و2 في المائة في المسالك المهنية. ويلاحظ أن هذه السنة تعرف ارتفاعا في عدد المرشحين في المسالك العلمية بـ1,9 في المائة مقارنة مع 2019، فيما تراجعت المسالك الأدبية بناقص 3,3 في المائة. أما المسالك المهنية، فارتفعت بـ19,8 في المائة رغم أن عدد المرشحين فيها لازال محدودا لا يتعدى 10666 مرشحا، مقارنة مع 8906 سنة 2019.

وبخصوص المرشحين بالمسالك الدولية، فقد تطور عددهم، بـ 75,27 في المائة، ليصل إلى 43 ألفا و181، مقارنة مع 24 ألفا و979 خلال 2019.

جدولة الامتحانات

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ولضمان عدم الاكتظاظ خلال الامتحان تقرر إجراء الامتحانات في تواريخ مختلفة بخصوص الشُّعب. وستجري الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لباكلوريا في 3 و4 يوليوز بالنسبة إلى شعب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل. وأيام 6،7 و8 يوليوز بالنسبة إلى الشعب العلمية والتقنية والباكلوريا المهنية. وسيتم إعلان النتائج في 15 يوليوز. أما الدورة الاستدراكية، فستجري في 22،23 و24 يوليوز، وستعلن النتائج في 29 يوليوز.

أما الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى باكلوريا الخاص بالممدرسين، فستجري دورته العادية في 4 و5 شتنبر، فيما سيجري الامتحان الجهوي الموحد للباكلوريا الخاص بالمترشحين الأحرار في 1 و2 يوليوز، أما الدورة الاستدراكية، فستجري في 20 و21 يوليوز.

زجر الغش

بسبب التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ألغت وزارة التربية هذا العام، إلزامية إدلاء كل مرشح بتصريح موقع عليه ومصادق عليه من السلطات، بخصوص اطلاعه على القوانين المتعلقة بمحاربة الغش خلال الامتحان. وسيتم الاقتصار هذه السنة على الإدلاء بالتصريح عينه دون اللجوء إلى المصادقة على صحة توقيع المترشح لدى السلطة المحلية المكلفة بتصحيح الإمضاء.

وينص التصريح على أن المرشح اطلع على قوانين زجر الغش، منها منع حيازة الهواتف المحمولة أو أي وسائط إلكترونية أخرى داخل فضاءات الامتحان، وأن مجرد حيازتها داخل تلك الفضاءات يعتبر حالة غش تعرض على أنظار لجنة البت في حالات الغش لاتخاذ القرار التأديبي المناسب في حق مرتكبه.

وسيكون على كل مترشح الإدلاء بهذا التصريح بالشرف موقعا من طرفه أو من طرف ولي الأمر (بالنسبة إلى المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة)، وذلك في أجل أقصاه صبيحة اليوم الأول من أيام الامتحان.