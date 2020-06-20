شبيبة الـPJD تنتقد “التشويش” و”التبخيس” وتطالب بتجريم الإثراء غير المشروع

عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن شجبها لما أسمته “المحاولات الرامية لضرب اللحمة الوطنية في مواجهة جائحة كورونا من خلال السعي للتشويش على عمل مؤسسات الدولة في مرحلة استثنائية” داعية مؤكدة إشادتها بالمجهودات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

ودعت شبيبة الحزب الأغلبي، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، الحكومة إلى دعم الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز الثقة في إمكانياتها والاستثمار في تطوير قدراتها والرهان عليها في تقديم القيمة المضافة التي تحتاجها بلادنا مستقبلا، مطالبة بتسريع وتيرة العمل على الإصلاحات والبرامج الاجتماعية الكفيلة بتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، وإصلاح المنظومة الاقتصادية في اتجاه تحقيق الشفافية والقطع مع الريع والفساد والتهرب الضريبي.

واعتبرت قيادة “الجي جي دي”، أن الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا قد كشفت عن الحاجة الملحة إلى تعزيز المحور الاجتماعي في تدخلات الحكومة إضافة إلى باقي الفاعلين المؤسساتيين سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وإيجاد الروابط المفقودة بين مستوى النمو الاقتصادي والعدل في توزيع ثماره، والتسريع بإخراج عدد من المشاريع الاجتماعية المتعثرة إلى الوجود، وإنجاح مشروع توسيع التغطية الصحية والاجتماعية.

كما اعتبرت الشبيبة أن الأزمة قد كشفت عن ضرورة التأسيس لنموذج اقتصادي جديد قوامه التمكين للمقاولة المواطنة المنتجة للثروة ولمناصب الشغل، والقطع مع اقتصاد الريع والاحتكار، مع إصلاح ضريبي يقطع الطريق على التهرب والإعفاءات غير المستحقة، وإصلاح قانوني يوقف نزيف المال العام من خلال تجريم الإثراء غير المشروع.

من جهة أخرى أعلنت شبيبة البيجدي أنها قررت الإبقاء على تنظيم ملتقاها الوطني الـ16، والذي سيتم عن بعد، مشيرة إلى أن أجهزهتها تمكنت خلال فترة الجائحة من تنظيم أكثر من 380 نشاط عن بعد استفاد منها ما يزيد عن 2.5 مليون متابع خاصة الشباب.