مراكش آسفي.. إصابات جديدة بأقاليم المنطقة 1

كشفت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بمراكش آسفي، صباح اليوم السبت، عن حصيلة الوضع الوبائي في مختلف الأقاليم التابعة لها، والتي ارتفع عدد المصابين فيها إلى 1691 حالة، لازالت 211 حالة منها قيد العلاج.

وبينت أرقام المديرية، أن عدد الحالات النشطة في مدينة مراكش، الواقعة بالمنطقة الثانية، قد انخفض إلى 167 حالة، بعدما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1112 حالة، من ضمن 1324 حالة إصابة مسجلة فيها حتى صباح اليوم.

بالمقابل واصل الوباء انتشاره في عدد من الأقاليم الأخرى بالجهة، وهي الأقاليم المصنفة ضمن مجموعة التخفيف 1، لاسيما إقليم الرحامنة الذي ارتفعت فيه الحالات قيد العلاج لتصل 19 حالة، فيما بلغ 17 حالة نشطة بإقليم آسفي، في حين استقر العدد في إقليم الحوز في 8 حالات.

أما باقي الأقاليم وهي الصويرة والسراغنة وشيشاوة فحافظت على حالة الصفر بعد تعافي كل المصابين فيها، في حين لازال إقليم اليوسفية بمنأى عن الجائحة، حيث لم يسجل أية حالة منذ بدأ الأزمة.