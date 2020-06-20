محكمة أمريكية تسمح بنشر كتاب بولتون‎

السبت 20 يونيو 2020

صورة أرشيفية

رفض قاض فدرالي أميركي اليوم السبت منع نشر كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رافضا بذلك التماسا قدمته الإدارة الأمريكية.

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وجاء في قرار القاضي جويس لامبرت أن بولتون لم يتحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن مذكراته لا تحوي معلومات مصنفة سرية.

وتابع القرار: ”بينما يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب“، وقد بات الكتاب متوافرا في المكتبات وسيبدأ بيعه الأسبوع المقبل.

وقدمت الحكومة الأمريكية في اللحظة الأخيرة طلبا لمنع نشر كتاب ”ذا روم وير إت هابند“ (الغرفة التي حدث فيها ذلك)، الذي يسجل أحداث 17 شهرا عمل خلالها المؤلف كمستشار ترامب للأمن القومي في 2018-2019.