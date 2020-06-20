قرار السراج بيد أردوغان لمهاجمة السعودية وإفشال جهود التهدئة

السبت 20 يونيو 2020

أجمع محللون سياسيون على أن قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، مرهون بيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرين إلى أن هذا الأمر من شأنه إفشال أي جهود للتهدئة .



وقال المحلل السياسي رضوان الفيتوري، أن القرار في طرابلس بيد أردوغان الذي يورد مقاتلين لقتال الجيش الوطني وليس بيد رئيس الحكومة فايز السراج .. مضيفاً في تصريحات له ان أردوغان صرح علنا أن مصراتة امتداد لتركيا، لا سيما بعد تحول قاعدة معيتيقة العسكرية إلى قاعدة تركية .

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وأشار المحلل السياسي إلى أن الجيش الوطني الليبي لا يتأخر عن أي مبادرة دولية لإرساء السلام وحظر الأسلحة، وفي المقابل انسحب الجانب الآخر ورفض كافة البنود.

وبهذا الصدد، أشار المحلل العسكري، عبدالله الجعفري، في حديثه لـ(اليمن العربي) إلى أن السراج يعتبر أداءة ودمية بيد أردوغان مثله مثل راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي .. موضحاً أنه لولا السراج لما حصلت تركيا على إتفاقية تبيح لها غزو الأراضي الليبية في إشارة إلى الإتفاقية الأمنية والعسكرية الموقعة بين السراج وأردوغان في نوفمبر الماضي .

واضاف الجعفري، أن أردوغان إستخدم السراج لرفض أي جهود للتهدئة وكذا مهاجمة السعودية التي يعتبرها أردوغان الحاجز الأكبر لتحقيق أطماعه في المنطقة العربية، وتابع "طالما السراج يتزعم ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية، فإنه لم يتحقق أي سلام ولن تنتهي الحرب إلا بعد أن تحقيق تركيا أطماعها" .